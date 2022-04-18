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28 минут назад

Евро рухнул ниже 83 рублей

Лера Букина

Курс европейской валюты в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 83 рублей впервые с 8 апреля. Это следует из данных площадки.

По состоянию на 13:23 мск, курс евро опускался до 82,9 рубля (-2,83%). По данным на 13:29 мск, курс евро замедлил снижение до 83,3 рубля (-2,3%), курс доллара падал до 79 рублей (-1,18%).

Как писал «Прайм», ссылаясь на экспертов, курс российской валюты зависит как от цен на нефть, формирования бюджета за счет конвертации в рубли валютной выручки компаний-экспортеров, так и от соотношения спроса и предложения. В этой связи рубль может укрепляться до любых значений. Драйверами могут стать ликвидность на рынке и обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки. По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, с учетом того, что граждане и компании из РФ не смогут ничего существенного купить за доллары, спрос на валюту в очередной раз упадет. Это вызовет очередное укрепление рубля, полагает он.

Россиянам назвали последствия дефолта

Эксперт по финансовым рынкам «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что залог крепкого рубля - норматив ускоренной продажи 80% экспортной выручки, долгая пауза ФНБ на покупку иностранной валюты в свои резервы, сильное падение импорта на фоне санкций Запада и инфляции.

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