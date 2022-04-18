Евро рухнул ниже 83 рублей

Как писал «Прайм», ссылаясь на экспертов, курс российской валюты зависит как от цен на нефть, формирования бюджета за счет конвертации в рубли валютной выручки компаний-экспортеров, так и от соотношения спроса и предложения. В этой связи рубль может укрепляться до любых значений. Драйверами могут стать ликвидность на рынке и обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки. По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, с учетом того, что граждане и компании из РФ не смогут ничего существенного купить за доллары, спрос на валюту в очередной раз упадет. Это вызовет очередное укрепление рубля, полагает он.