Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Курс евро опустился ниже 82 рублей

Лера Букина

Рубль продолжает повышаться к евро. Курс европейской валюты упал ниже 82 рублей впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.38 мск опускался на 90 копеек — до 79,1 рубля, евро — на 3,75 рубля, до 81,6 рубля.

На открытии торгов доллар достигал отметки 80,22 рубля, евро — 85,5 рубля.

Напомним, что Банк России неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. ЦБ также принял решение отменить комиссию в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже. Кроме того, он объявил о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту. На таком фоне спрос со стороны клиентов на покупку валюты на бирже существенно вырос.

Ранее персональный брокер Тимур Баянов заявил, что поддержку российской валюте в последнее время оказали обязательная конвертация 80% валютной выручки экспортно-ориентированными компаниями, а также высокие процентные ставки, несмотря на неожиданное снижение ключевой ставки. Главные темы на валютных рынках - инфляция, монетарная политика центральных банков и геополитика, подчеркнул он.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители