Курс евро опустился ниже 82 рублей

Рубль продолжает повышаться к евро. Курс европейской валюты упал ниже 82 рублей впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.38 мск опускался на 90 копеек — до 79,1 рубля, евро — на 3,75 рубля, до 81,6 рубля.

На открытии торгов доллар достигал отметки 80,22 рубля, евро — 85,5 рубля.

Напомним, что Банк России неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. ЦБ также принял решение отменить комиссию в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже. Кроме того, он объявил о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту. На таком фоне спрос со стороны клиентов на покупку валюты на бирже существенно вырос.