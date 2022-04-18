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31 минуту назад

Вопрос оплаты за газ в рублях может расколоть ЕС

Лера Букина

На этой неделе некоторые покупатели российского «Газпрома» в ЕС должны определить, будет ли совершаться оплата за газ в рублях. Однако пока отсутствует единая позиция по данному вопросу, и, соответственно, не исключены разногласия в Европе и даже раскол, сообщает «Коммерсант».

Вопрос оплаты за газ в рублях может расколоть ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отказ всех или некоторых клиентов платить в рублях – наиболее вероятный сценарий, считает издание. Такая позиция может повлечь за собой остановку поставок по контрактам в начале мая. Срок аванса за апрельские поставки по ряду контрактов наступил 15 апреля. Пока неизвестно, кто из клиентов «Газпрома» принял требование платить в российской валюте, а кто - нет.

Обычно продавец газа выставляет счет в течение пяти дней, и у покупателя есть неделя на его оплату. В том случае, если оплата не проходит, даются еще дополнительно пять-семь дней. Издание полагает, что «Газпром» объявит форс-мажор по контракту в случае отсутствия выплат.

Некоторые европейские правительства (например, Нидерландов) не разрешают компаниям оплачивать газ в рублях.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова производить оплату за российский газ в российской валюте. Он подчеркнул, что выполнение условия Москвы не будет нарушением санкций ЕС.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях будут восприняты как обход антироссийских санкций.

Рынки,Петер Сийярто,Владимир Путин,Коммерсант,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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