Стоимость кукурузы рекордно взлетела из-за конфликта на Украине

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго пробили восемь долларов за бушель (коробка весом 38,6 килограмма), что произошло впервые за почти десятилетие. Так, цена приблизилась к рекордному уровню в связи с ситуацией на Украине, которая может привести к срыву поставок и повышению спроса на зерно из США, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что из-за конфликта на территории Украины нарушились логистические цепочки в регионе, на долю которого приходится пятая часть экспорта сельскохозяйственных культур. Агентство обращает внимание на то, что Россия может сорвать посевную кампанию на Украине. Это приведет к сокращению предложения, указывает Bloomberg. Цены на продукцию из США могут подняться из-за резкого повышения цен на удобрения и растущего спроса.

Стоимость кукурузы не поднималась до восьми долларов с сентября 2012 года - тогда урожай на Среднем Западе США уничтожили разрушительная засуха и жара. Так, фьючерсы приближаются к историческому максимуму в 8,49 доллара за бушель, достигнутому в том же году.

«Люди также внимательно следят за экономикой Китая, карантинными мерами и спросом на сырьевые товары, особенно на кукурузу», — подчеркнула в понедельник старший советник по рынку Total Farm Marketing Наоми Блом.

Также прогнозируется сокращение объема следующего урожая кукурузы на Украине почти на 40% в сравнении с прошлым годом.