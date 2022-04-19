Дания увеличит добычу газа ради отказа от поставок из РФ

Правительство Дании заявило о планах временно нарастить добычу на своих газовых месторождениях в Северном море, чтобы отказаться от поставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Фото: Reuters Reuters

«Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина», - сказала Фредериксен на пресс-конференции, отметив, что увеличение добычи планируется на ограниченный период времени.

Министр по проблемам климата и энергетики Дан Йёргенсен, в свою очередь, пообещал, что Дания станет независимой от российского газа уже в следующем году. По его словам, у правительства есть план на случай, «если газ будет отключен раньше» российской стороной или Евросоюзом.

Премьер-министр Метте Фредериксен также заявила о намерении нарастить производство энергии солнца и ветра в четыре раза к 2030 году. По ее словам, Дания постепенно откажется от использования ископаемой энергии.