Дания увеличит добычу газа ради отказа от поставок из РФ

Правительство Дании заявило о планах временно нарастить добычу на своих газовых месторождениях в Северном море, чтобы отказаться от поставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
«Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина», - сказала Фредериксен на пресс-конференции, отметив, что увеличение добычи планируется на ограниченный период времени.
Министр по проблемам климата и энергетики Дан Йёргенсен, в свою очередь, пообещал, что Дания станет независимой от российского газа уже в следующем году. По его словам, у правительства есть план на случай, «если газ будет отключен раньше» российской стороной или Евросоюзом.
Премьер-министр Метте Фредериксен также заявила о намерении нарастить производство энергии солнца и ветра в четыре раза к 2030 году. По ее словам, Дания постепенно откажется от использования ископаемой энергии.
«Мы хотим развивать как можно больше возобновляемых источников энергии. Теперь мы увеличиваем наши амбиции за счет большего количества ветряных турбин на суше и море, солнечных батарей, энергетических островов. Количество будет увеличено в четыре раза к 2030 году», - сказала датский премьер.