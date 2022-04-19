Цены на газ в Европе упали

Стоимость 1000 кубометров газа в Европе снизилась 19 апреля до $963. Показатель опустился ниже $1000 впервые с 25 февраля 2022 года. Однако позже он вновь подскочил и преодолел эту отметку. Об этом свидетельствуют данные нидерландского хаба TTF. Ранее цены на голубое топливо в Европе начали расти после того, как российский президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами.

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Европейские покупатели для расчёта за газ должны открыть два счёта: в иностранной валюте и в рублях. Конвертацию в российские деньги и перевод в «Газпром» осуществляет Газпромбанк.

При этом многие страны Евросоюза и другие государства отказались платить за газ в рублях. В Европе посчитали выполнение требования Москвы обходом санкций. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, новая схема, предложенная российской стороной, нарушает контракты.

Возможность расплачиваться за рубли не исключили лишь в Венгрии и Словакии. Также о намерении расплачиваться за газ в российской валюте в середине апреля сообщила Армения. Но она в список недружественных стран не входит.