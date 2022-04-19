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18 минут назад

«Газпром» не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа на май

Лера Букина

«Газпром» на аукционе во вторник не стал заказывать прокачку природного газа через Польшу по Ямалу - Европе в мае. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС. Также сообщается об отмене аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц.

«Газпром» не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа на май
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным GSA Platform, «Газпром» отказался от бронирования на май предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу. На аукционе предлагались объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.

«Оператор ГТС Украины» во вторник не стал предлагать дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка». Аукцион отменили. Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (около 109,5 млн куб. м в сутки).

Сегодня, 19 апреля, стоимость газ в Европе на старте торгов во вторник составила около $963 за 1 тыс. куб. м. К 10:26 цена вновь поднялась — примерно до $1024 за 1 тыс. куб. м. До этого газ в Европе последний раз был дешевле $1000 за 1 тыс. куб. м 25 февраля. Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами (в список попали все государства ЕС). Теперь европейским покупателям необходимо открывать два счета: в иностранной валюте и в рублях. Конвертацию в рубли и перевод в «Газпром» осуществляет Газпромбанк.

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