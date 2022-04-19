«Газпром» не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа на май

«Газпром» на аукционе во вторник не стал заказывать прокачку природного газа через Польшу по Ямалу - Европе в мае. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС. Также сообщается об отмене аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц.

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По данным GSA Platform, «Газпром» отказался от бронирования на май предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу. На аукционе предлагались объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.

«Оператор ГТС Украины» во вторник не стал предлагать дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка». Аукцион отменили. Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (около 109,5 млн куб. м в сутки).