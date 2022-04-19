«Газпром» не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа на май

«Газпром» на аукционе во вторник не стал заказывать прокачку природного газа через Польшу по Ямалу - Европе в мае. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС. Также сообщается об отмене аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц.
По данным GSA Platform, «Газпром» отказался от бронирования на май предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу. На аукционе предлагались объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.
«Оператор ГТС Украины» во вторник не стал предлагать дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка». Аукцион отменили. Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (около 109,5 млн куб. м в сутки).
Сегодня, 19 апреля, стоимость газ в Европе на старте торгов во вторник составила около $963 за 1 тыс. куб. м. К 10:26 цена вновь поднялась — примерно до $1024 за 1 тыс. куб. м. До этого газ в Европе последний раз был дешевле $1000 за 1 тыс. куб. м 25 февраля. Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами (в список попали все государства ЕС). Теперь европейским покупателям необходимо открывать два счета: в иностранной валюте и в рублях. Конвертацию в рубли и перевод в «Газпром» осуществляет Газпромбанк.