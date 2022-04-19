Что мешает экспорту газа из США в Европу

Стремление ЕС отказаться от покупки ресурсов у России является золотой жилой для американских компаний, которые специализируются на экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило американское издание FT, передает «Прайм». Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, указал автор статьи.

Фото: ТАСС ТАСС

Он подчеркнул, что Европа не сможет быстро «забыть» о энергоресурсах из России, в частности, о газе. По мнению обозревателя, поставщикам сырья необходимо сопоставлять европейский спрос на СПГ и долгосрочные планы по снижению потребления ископаемого топлива.

«Поставленная Европой цель ликвидировать зависимость от российского газа в ответ на спецоперацию Москвы на Украине должна была стать золотой жилой для американских компаний по экспорту СПГ, ведь США являются крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа. Инвесторы этих компаний настроены оптимистично, доказательством чего являются рекордные котировки акций Cheniere», — говорится в статье.

Автор же указывает на не столь радужные перспективы у 20-ти с лишним американских проектов по сжижению газа. Так, затраты на строительство увеличиваются, цены на американский газ также быстро растут. Обозреватель отметил и озабоченность политиков по поводу проблем климата – они, как указал эксперт, проводят курс на отказ от ископаемого топлива и на снижение выбросов в атмосферу. Однако даже завершенным проектам потребуется несколько лет, чтобы обеспечить мировой рынок дополнительными поставками СПГ, отметил автор.

Суммарный объем сжижения газа в США оценивается в 120 миллиардов кубометров в год. К 2025 году прогнозируется введение в строй еще трех предприятий. Так, объем переработки возрастет на 70 миллиардов кубометров.