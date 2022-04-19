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1 час назад

Российский рынок акций ускорил снижение

Лера Букина

Российский рынок акций во вторник днем ускорил снижение, потеряв больше 5% по индексу Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций ускорил снижение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск опустился на 5,34%, до 2216,2 пункта, индекс РТС — на 4,28%, до 886,84 пункта. Наибольшее падение ощутили акции «Лукойла» (-9,33%) и «Роснефти» (-6,33%).

Курс доллара расчетами «завтра» к тому моменту снизился на 89 копеек, до 78,88 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, до 83,75 рубля.

Значительное падение российского рынка акций наблюдалось еще в понедельник, 18 апреля. Ксения Лапшина из ФГ «Финам» заявила агентству «Прайм», что инвесторы отыгрывали новость о работе над шестым пакетом санкций со стороны Евросоюза в отношении России, который может предполагать более обширные рестрикции на экспорт нефти и на банковский сектор. Алексей Головинов из Промсвязьбанка отметил, что в целом на российском фондовом рынке продолжает доминировать безыдейность. Так, инвесторы не хотят покупать подешевевшие бумаги, пока ситуация вокруг Украины не урегулируется, указал он.

Ранее Джон Волш из «Альфа-Банка» заявил, что сильное давление на российский рынок акций оказывают инфляция, высокие доходности облигаций, геополитика, ужесточение монетарной политики, угроза дальнейших санкций против РФ и перебои в цепочках поставок.

Альфа-банк,Роснефть,Лукойл,Промсвязьбанк,Московская биржа,ЕС,
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