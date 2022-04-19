Российский рынок акций ускорил снижение

Значительное падение российского рынка акций наблюдалось еще в понедельник, 18 апреля. Ксения Лапшина из ФГ «Финам» заявила агентству «Прайм», что инвесторы отыгрывали новость о работе над шестым пакетом санкций со стороны Евросоюза в отношении России, который может предполагать более обширные рестрикции на экспорт нефти и на банковский сектор. Алексей Головинов из Промсвязьбанка отметил, что в целом на российском фондовом рынке продолжает доминировать безыдейность. Так, инвесторы не хотят покупать подешевевшие бумаги, пока ситуация вокруг Украины не урегулируется, указал он.