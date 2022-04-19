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1 час назад

Глава МВФ не считает, что цифровые деньги можно успешно использовать для обхода санкций

ТАСС

Доказательства того, что различные виды цифровых денег можно использовать для обхода санкций, не представляются убедительными. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Георгиева: цифровые деньги нельзя использовать для обхода санкций
Фото: ТАССТАСС

Ее спросили, насколько Фонд обеспокоен тем, что криптовалюта может использоваться для обхода санкций, в частности Россией.

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"Мы изучаем этот вопрос, и, очевидно, существует крупная площадка для этого изучения, к сожалению, из-за войны [на Украине]. И что мы можем сказать, так это то, что доказательства того, что цифровые деньги могут быть использованы для обхода санкций, не столь убедительны. Почему? Потому что финансовая система по-прежнему играет важную роль. Разные страны по-разному подходят к вопросу цифровой валюты. Россия сама фактически движется в направлении [создания] цифровой валюты центробанка, пока еще не достигла этого, но это представляет интерес для России. Она (цифровая валюта - прим. ТАСС) еще не достигла того уровня, когда мы увидим доказательства того, что это путь в обход санкций, потому что на различных этапах этот путь попадает в финансовую систему, а санкции довольно четко препятствуют [такого рода] операциям", - ответила Георгиева.

Криптовалюта на Украине

Глава МВФ, родившаяся в Болгарии, рассказала о ситуации с криптовалютами на Украине, подчеркнув, что у нее есть родственники в Харькове.

"Как вы понимаете, стало очень трудно полагаться на банковскую систему, чтобы снять деньги в банке, но интернет работает круглосуточно. И на самом деле, все больше денежных операций совершается с использованием самой старой формы цифровых денег - электронных денег. Другими словами, операции проводятся непосредственно от одного компьютера к другому компьютеру. В связи с этим мы должны думать о мире цифровых денег как о дополнительном факторе [экономической] устойчивости", - сказала Георгиева.

По ее словам, на Украине многие пользуются мгновенными переводами средств с помощью цифровых денег.

"Но давайте четко скажем: по своему объему, по сравнению с более традиционными формами и каналами, этот [канал отправки цифровых денег] относительно невелик. По нашим данным, порядка $100 млн.. Это не пустяк", - сказала руководитель фонда.

При этом, добавила она, пользователи этого канала перевода средств сталкиваются с более высокими по сравнению с традиционными услугами ценами, а также с мошенничеством.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

Рынки,Кристалина Георгиева,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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