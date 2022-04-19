Георгиева: цифровые деньги нельзя использовать для обхода санкций

"Мы изучаем этот вопрос, и, очевидно, существует крупная площадка для этого изучения, к сожалению, из-за войны [на Украине]. И что мы можем сказать, так это то, что доказательства того, что цифровые деньги могут быть использованы для обхода санкций, не столь убедительны. Почему? Потому что финансовая система по-прежнему играет важную роль. Разные страны по-разному подходят к вопросу цифровой валюты. Россия сама фактически движется в направлении [создания] цифровой валюты центробанка, пока еще не достигла этого, но это представляет интерес для России. Она (цифровая валюта - прим. ТАСС) еще не достигла того уровня, когда мы увидим доказательства того, что это путь в обход санкций, потому что на различных этапах этот путь попадает в финансовую систему, а санкции довольно четко препятствуют [такого рода] операциям", - ответила Георгиева.