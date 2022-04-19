Георгиева: цифровые деньги нельзя использовать для обхода санкций

Доказательства того, что различные виды цифровых денег можно использовать для обхода санкций, не представляются убедительными. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).
Ее спросили, насколько Фонд обеспокоен тем, что криптовалюта может использоваться для обхода санкций, в частности Россией.
"Мы изучаем этот вопрос, и, очевидно, существует крупная площадка для этого изучения, к сожалению, из-за войны [на Украине]. И что мы можем сказать, так это то, что доказательства того, что цифровые деньги могут быть использованы для обхода санкций, не столь убедительны. Почему? Потому что финансовая система по-прежнему играет важную роль. Разные страны по-разному подходят к вопросу цифровой валюты. Россия сама фактически движется в направлении [создания] цифровой валюты центробанка, пока еще не достигла этого, но это представляет интерес для России. Она (цифровая валюта - прим. ТАСС) еще не достигла того уровня, когда мы увидим доказательства того, что это путь в обход санкций, потому что на различных этапах этот путь попадает в финансовую систему, а санкции довольно четко препятствуют [такого рода] операциям", - ответила Георгиева.
Глава МВФ, родившаяся в Болгарии, рассказала о ситуации с криптовалютами на Украине, подчеркнув, что у нее есть родственники в Харькове.
"Как вы понимаете, стало очень трудно полагаться на банковскую систему, чтобы снять деньги в банке, но интернет работает круглосуточно. И на самом деле, все больше денежных операций совершается с использованием самой старой формы цифровых денег - электронных денег. Другими словами, операции проводятся непосредственно от одного компьютера к другому компьютеру. В связи с этим мы должны думать о мире цифровых денег как о дополнительном факторе [экономической] устойчивости", - сказала Георгиева.
По ее словам, на Украине многие пользуются мгновенными переводами средств с помощью цифровых денег.
"Но давайте четко скажем: по своему объему, по сравнению с более традиционными формами и каналами, этот [канал отправки цифровых денег] относительно невелик. По нашим данным, порядка $100 млн.. Это не пустяк", - сказала руководитель фонда.
При этом, добавила она, пользователи этого канала перевода средств сталкиваются с более высокими по сравнению с традиционными услугами ценами, а также с мошенничеством.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.