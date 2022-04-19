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3 часа назад

Биткоин резко вырос в цене

Lenta.ru

Курс биткоина резко вырос почти на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Биткоин резко вырос в цене
Фото: ТАССТАСС

Цена биткоина превысила 41,4 тысячи долларов. Самая популярная криптовалюта подорожала на 5,83 процента. На момент написания новости курс биткоина составил 41,3 тысячи долларов, а рост за сутки — 4,66 процента.

Исторического рекорда стоимость биткоина достигала в ноябре 2021 года — тогда монета торговалась на отметке в 69 тысяч долларов. В январе биткоин упал на 17 процентов, а в феврале несколько восстановился, отыграв 12 процентов. На торгах 24 февраля курс биткоина резко снизился, достигнув месячного минимума в 34,4 тысячи долларов.

На фоне экономической нестабильности и высокой инфляции инвесторы стали активнее вкладываться в золото как в актив для сохранения средств. Накануне, 18 апреля, золото превысило отметку в две тысячи долларов за унцию, это самый высокий показатель с 11 марта. По словам аналитиков, драгоценные металлы продолжат расти в цене, пока инвесторы будут переживать из-за мрачных глобальных перспектив.

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