Биткоин резко вырос в цене

Курс биткоина резко вырос почти на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Цена биткоина превысила 41,4 тысячи долларов. Самая популярная криптовалюта подорожала на 5,83 процента. На момент написания новости курс биткоина составил 41,3 тысячи долларов, а рост за сутки — 4,66 процента.

Исторического рекорда стоимость биткоина достигала в ноябре 2021 года — тогда монета торговалась на отметке в 69 тысяч долларов. В январе биткоин упал на 17 процентов, а в феврале несколько восстановился, отыграв 12 процентов. На торгах 24 февраля курс биткоина резко снизился, достигнув месячного минимума в 34,4 тысячи долларов.