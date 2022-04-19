Названо условие для взлета цены нефти до 185 долларов

Цена одного барреля нефти вырастет на 65%, до 185 долларов, если Евросоюз незамедлительно запретит импорт этого сырья из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Аналитик американского банка JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что быстрый запрет российской нефти приведет к сокращению поставок на 4 млн баррелей ежедневно. При этом поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев не приведет к существенному росту цен.

Однако основной сценарий банка гораздо более консервативен. Аналитик предполагает, что к концу 2022 года уменьшение поставок из России в Европу приведет к сокращению предложения на рынке на 2,1 млн баррелей в день.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».