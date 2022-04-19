Названо условие для взлета цены нефти до 185 долларов

Цена одного барреля нефти вырастет на 65%, до 185 долларов, если Евросоюз незамедлительно запретит импорт этого сырья из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Аналитик американского банка JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что быстрый запрет российской нефти приведет к сокращению поставок на 4 млн баррелей ежедневно. При этом поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев не приведет к существенному росту цен.
Однако основной сценарий банка гораздо более консервативен. Аналитик предполагает, что к концу 2022 года уменьшение поставок из России в Европу приведет к сокращению предложения на рынке на 2,1 млн баррелей в день.
Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После этого страны Запада начали вводить санкции, направленные на экономическую изоляцию РФ. Некоторые из них касаются и импорта энергоресурсов, в частности, угля и газа.