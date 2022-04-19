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1 час назад

Центробанк смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров

ТК «Звезда»

Банк России увеличил для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора срок продажи иностранной валюты с трех до 60 дней. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Центробанк смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной, начиная с 19 апреля, на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых соглашений.

Позже стало известно, что Банк России анонсировал новый пакет поддерживающих мер, в котором реализует дополнительное содействие финансовому сектору и кредитованию экономики.

Рынки,Владимир Путин,Банк России,
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