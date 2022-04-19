Центробанк смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров

«Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной, начиная с 19 апреля, на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», - говорится в сообщении.