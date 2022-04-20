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1 час назад

МВФ предсказал более динамичный выбор странами резервных валют

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Выбор государствами резервных валют продемонстрирует больше динамизма, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава МВФ ожидает «больше динамизма в мире денег» из-за ситуации с РФ
Фото: ReutersReuters

Комментируя действия США, которые начали использовать доллар в ситуации с Россией, по сути, в качестве оружия, Георгиева заявила, что ожидает «больше динамизма в мире денег». По ее словам, «в последние десятилетия» наблюдалась «диверсификация резервных валют». В частности, доллар «уменьшил свою долю в резервах примерно на 10%: с 70% до чуть менее чем 60%».

Она сообщила, что около трех четвертей этих 10% вложены в валюты «других крепких открытых экономик с прочными институтами вроде Австралии и Швейцарии», еще четверть – «в юань», передает ТАСС.

Георгиева подтвердила, что «в мировой экономике происходят сдвиги». Оценивая предложение «уходить от доллара», она заявила: «Не так быстро, поскольку причины, по которым доллар, евро, иена, фунт, швейцарский франк являются резервными валютами, сильно связаны с конкурентоспособностью экономик и неосязаемым, но очень важным доверием к независимости их центральных банков, их институтов».

Георгиева считает, что «это будет в течение еще какого-то достаточно продолжительного времени определяться размером и фундаментальными институционными основами экономики США в пользу роли американского доллара».

Напомним, МВФ также спрогнозировал стабилизацию цен на нефть и высокие цены на газ. В МВФ считают, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.

Рынки,Валютные войны,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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