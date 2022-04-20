Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
57 минут назад

Экономист назвал серьёзного соперника доллара США

Секрет Фирмыиещё 2

Стабильность на азиатских рынках во многом связана с гонконгским долларом (HKD). Об этом агентству «Прайм» рассказал Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

Назван серьезный соперник доллара США
Фото: ReutersReuters

Курс этой валюты тесно связан с долларом США, и изменения одного могут оказывать влияние на курс второго участника валютной пары.

В этом году курс USD/HKD приблизился к допустимой границе. Эксперт рассказал, что система привязки гонконгского доллара к американскому доказала свою жизнеспособность с 1983 года. Из-за узкого диапазона допустимых колебаний (0,10 HKD, или 1,28%) обеспечивает Гонконгу стабильность курса и экономики.

«В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов "денежные средства и эквиваленты"», — отметил Шульгин.

Он напомнил, что в этом году курс USD/HKD вырос и приблизился к верхней границе допустимого диапазона колебаний.

«Доходности трежерис (долговых обязательств правительства США) растут, оказывая поддержку росту курса доллара США в глобальном масштабе. Гонконгский доллар также на себе испытывает давление со стороны американского конкурента», — рассказал аналитик.

В правительстве назвали «обоснованный» курс рубля

Он добавил, что в ответ на это Валютное управление Гонконга может провести интервенцию, направленную на сдерживание укрепления валюты США. Ранее экономист Джамшид Адалатиян предположил , что гегемонию доллара в международной торговле может прекратить появление новой мировой валюты и торговый союз, включающий Россию, Китай и Иран. По словам специалиста, странам стоит задуматься о поиске альтернатив американской валюте при расчётах за энергоресурсы.

Рынки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители