Назван серьезный соперник доллара США

Стабильность на азиатских рынках во многом связана с гонконгским долларом (HKD). Об этом агентству «Прайм» рассказал Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».
Курс этой валюты тесно связан с долларом США, и изменения одного могут оказывать влияние на курс второго участника валютной пары.
В этом году курс USD/HKD приблизился к допустимой границе. Эксперт рассказал, что система привязки гонконгского доллара к американскому доказала свою жизнеспособность с 1983 года. Из-за узкого диапазона допустимых колебаний (0,10 HKD, или 1,28%) обеспечивает Гонконгу стабильность курса и экономики.
«В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов "денежные средства и эквиваленты"», — отметил Шульгин.
Он напомнил, что в этом году курс USD/HKD вырос и приблизился к верхней границе допустимого диапазона колебаний.
«Доходности трежерис (долговых обязательств правительства США) растут, оказывая поддержку росту курса доллара США в глобальном масштабе. Гонконгский доллар также на себе испытывает давление со стороны американского конкурента», — рассказал аналитик.
Он добавил, что в ответ на это Валютное управление Гонконга может провести интервенцию, направленную на сдерживание укрепления валюты США. Ранее экономист Джамшид Адалатиян предположил , что гегемонию доллара в международной торговле может прекратить появление новой мировой валюты и торговый союз, включающий Россию, Китай и Иран. По словам специалиста, странам стоит задуматься о поиске альтернатив американской валюте при расчётах за энергоресурсы.