Назван серьезный соперник доллара США

Стабильность на азиатских рынках во многом связана с гонконгским долларом (HKD). Об этом агентству «Прайм» рассказал Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

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Курс этой валюты тесно связан с долларом США, и изменения одного могут оказывать влияние на курс второго участника валютной пары.

В этом году курс USD/HKD приблизился к допустимой границе. Эксперт рассказал, что система привязки гонконгского доллара к американскому доказала свою жизнеспособность с 1983 года. Из-за узкого диапазона допустимых колебаний (0,10 HKD, или 1,28%) обеспечивает Гонконгу стабильность курса и экономики.

«В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов "денежные средства и эквиваленты"», — отметил Шульгин.

Он напомнил, что в этом году курс USD/HKD вырос и приблизился к верхней границе допустимого диапазона колебаний.

«Доходности трежерис (долговых обязательств правительства США) растут, оказывая поддержку росту курса доллара США в глобальном масштабе. Гонконгский доллар также на себе испытывает давление со стороны американского конкурента», — рассказал аналитик.