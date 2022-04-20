В правительстве назвали «обоснованный» курс рубля

Валютный курс на уровне 80 рублей за доллар можно назвать обоснованным. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, ситуация в российском финансовом секторе остаётся стабильной. На закрытии торгов во вторник, 19 апреля, доллар подешевел более чем на рубль, до 78,52 рубля. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком на 20 апреля, — 79,03 рубля, курс евро — 85,97 рубля.

«У нас ситуация в финансовом секторе остаётся стабильной. Рубль на прошлой неделе торговался на уровне около 80 рублей за доллар США. Считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях», — заявил Решетников.

По его словам, учитывая снижение доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), в банковском секторе ситуация также остаётся стабильной, хотя России «пока и не удаётся в полном объёме преодолеть охлаждение кредитования экономики».

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля обновил исторический минимум — 10 марта на Московской бирже доллар торговался по 121,5 рубля. Однако после введения Центробанком жёстких валютных ограничений к началу апреля курс доллара опустился до 71 рубля, обновив тем самым минимум с ноября 2021 года.

По данным Московской биржи, к закрытию торгов 19 апреля доллар подешевел на 1,24 рубля по сравнению с предыдущим закрытием торговой площадки — до 78,52 рубля. Евро подорожал на 42 копейки, до 84,1 рубля.