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51 минуту назад

Латвия раскрыла планы по отказу от российского газа

Латвия рассматривает возможность полностью отказаться от российского газа в январе 2023 года. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на министра экономики республики Яниса Витенбергса, пишет ТАСС.

Латвия раскрыла планы по отказу от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — заявил министр.

Витенбергс также отметил, что власти концептуально договорились об отказе от российского природного газа с 1 января 2023 года и строительстве собственного терминала сжиженного природного газа. Он уточнил, что при отказе от закупок из России их планируют заменить поставками из США.

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Напомним, что ранее кабмин Латвии объявил в стране энергетический кризис в поставках нефтепродуктов до 31 декабря. Как пояснял Витенбергс, такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае дефицита на рынке топлива. Сейчас у страны имеются запасы нефти, которые позволят народному хозяйству функционировать в течение 90 дней.

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