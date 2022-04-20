Латвия раскрыла планы по отказу от российского газа

Латвия рассматривает возможность полностью отказаться от российского газа в январе 2023 года. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на министра экономики республики Яниса Витенбергса, пишет ТАСС.

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«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — заявил министр.

Витенбергс также отметил, что власти концептуально договорились об отказе от российского природного газа с 1 января 2023 года и строительстве собственного терминала сжиженного природного газа. Он уточнил, что при отказе от закупок из России их планируют заменить поставками из США.