Банк России установил на 21 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 77,0809 рубля, что на 1 рубль 94,78 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 2 рубля 69,69 копейки, до 83,2705 рубля.

По данным на 17:15 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижается на 2,34%, до 76,67 рубля, курс евро - до 82,31 рубля (-2,12%). В ходе торгов на Мосбирже в среду курс доллара опускался ниже 72 рублей, курс евро - до 81 рубля.