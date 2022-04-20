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1 час назад

ЦБ понизил курс доллара на 21 апреля до 77,08 рубля

ТАССиещё 7

Банк России установил на 21 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 77,0809 рубля, что на 1 рубль 94,78 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 2 рубля 69,69 копейки, до 83,2705 рубля.

По данным на 17:15 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижается на 2,34%, до 76,67 рубля, курс евро - до 82,31 рубля (-2,12%). В ходе торгов на Мосбирже в среду курс доллара опускался ниже 72 рублей, курс евро - до 81 рубля.

Московская биржа запустит «вечные» торги долларом

В то же время индекс Мосбиржи снижается на 0,25%, до 2 311,77 пункта, долларовый индекс РТС растет до 949,7 пункта (+1,91%).

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