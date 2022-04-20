Глава МИД ФРГ Бербок заявила о предстоящем отказе от газа и нефти из России

Германия полностью откажется от российских энергоресурсов, подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она уточнила, что это произойдет не одномоментно, а поэтапно. Раньше всего Германия готова отказаться от угля, позже всего — от газа.

Германия раньше допускала «ошибки» в области энергетики, но не может вернуться в прошлое и исправить их, отметила Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии.

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«Но сейчас мы должны еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей. В связи с этим я говорю четко и недвусмысленно: да, Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов», — пообещала глава немецкого МИД.

По ее словам, уже к середине лета Германия полностью откажется от российского угля, а поставки нефти из России сократит наполовину. Полностью отказаться от российской нефти страна сможет к концу этого года.

«Затем следует газ, а именно, согласно общему европейскому графику», — уточнила Бербок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 28 марта заявил, что Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет.

13 апреля власти Германии заявили, что будут и дальше платить за российский газ евро, но не рублями. Сегодня же, 20 апреля об отказе от российского газа заявила Латвия. Страна собирается это сделать до конца года.

У предпринимателей Германии вопрос об эмбарго на российские энергоносители вызывает большие опасения. Крупнейшие промышленные союзы Германии в конце марта предупредили, что если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России, сталелитейное, химическое и бумажное производства могут встать в течении нескольких недель.

«Взрывные цены на энергоносители, но прежде всего возможное эмбарго на поставки газа, сильно ударят по энергоемкой промышленности», — заявил президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис.

Если Евросоюз введет полное эмбарго на импорт российских энергоносителей, это вызовет серьезную рецессию в Германии и приведет к потере сотен тысяч рабочих мест, подсчитали пять ведущих экономических исследовательских институтов Германии (Кильский институт мировой экономики, Немецкий институт экономических исследований, Институт экономических исследований IFO, Институт экономических исследований IWH и Рейнско-Вестфальский институт RWI).

«Если бы поставки газа были прекращены, экономика Германии столкнулась бы с резким спадом», — подчеркнул вице-президент Кильского института мировой экономики Стефан Кутс.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 16 апреля сообщил, что если немецкое правительство решит в ближайшее время запретить газ из России, это вызовет в стране массовые волнения.

«Немедленное эмбарго на газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии. Таким образом, мы должны действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии придерживаться их», — призвал Хабек.

При это он дал рекомендации, как немцы могут и без законодательного эмбарго снизить потребление энергоресурсов. Например, они могут меньше отапливать свои дома.

«Если понизить температуру в помещении на один градус, то получится около 6% [сэкономленной энергии]. Это может быть не так удобно, но вы не замерзнете», — заявил Хабек.

По данным федерального статистического управления Германии, Россия заработала около €3 млрд ($3,33 млрд) от экспорта энергоносителей в Германию в январе. Как пояснил вице-премьер Хабек, собственные газовые месторождения Германии по большей части исчерпаны. С добычей же сланцевого газа могут возникнуть сложности с точки зрения водного законодательства, так как его можно добыть только методом гидравлического разрыва пласта. Кроме того, в Германии сейчас, по словам Хабека, нет компаний, которые готовы этим заниматься.

Тем временем в ФРГ уже растут цены на бензин. Немцы в марте 2022 года были вынуждены платить за бензин на 41,9% больше, чем год назад и на 62,6% больше — за дизельное топливо. В среднем топливо для частных автомобилей подорожало на 47,7%. Мазут, по сравнению с мартом 2021 года, вырос в цене на 144%.

«Такие значительные повышения цен на мазут и топливо редко случались раньше в Германии. Подобные события до сих пор наблюдались только в связи с двумя нефтяными кризисами 1974 и 1980 годов, а также финансовым и экономическим кризисом 2008/2009 годов», — отметило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).