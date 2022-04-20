Ле Пен поддержала санкции против российских олигархов

Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против эмбарго на российские нефть и газ. Об этом, как сообщает РИА «Новости», политик заявила во время предвыборных дебатов с президентом страны Эммануэлем Макроном.

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Ле Пен осудила российскую спецоперацию на Украине и заявила, что выступает за финансовую, гуманитарную и военную помощь этой Киеву, а также за санкции против российской банковской системы и олигархов.

«Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод», - отметила политик.

По словам Ле Пен, запрет на покупку нефти и газа в России не нанесет ущерба Москве, но навредит французам. Кандидат в президенты выразила уверенность, что Россия найдет новые рынки сбыта, тогда как и граждане, и бизнес во Франции столкнутся с серьезными трудностями.