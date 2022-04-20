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1 час назад

Ле Пен выступила против одной категории санкций против РФ

Вероника Полынина

Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против эмбарго на российские нефть и газ. Об этом, как сообщает РИА «Новости», политик заявила во время предвыборных дебатов с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Ле Пен поддержала санкции против российских олигархов
Фото: ReutersReuters

Ле Пен осудила российскую спецоперацию на Украине и заявила, что выступает за финансовую, гуманитарную и военную помощь этой Киеву, а также за санкции против российской банковской системы и олигархов.

«Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод», - отметила политик.

По словам Ле Пен, запрет на покупку нефти и газа в России не нанесет ущерба Москве, но навредит французам. Кандидат в президенты выразила уверенность, что Россия найдет новые рынки сбыта, тогда как и граждане, и бизнес во Франции столкнутся с серьезными трудностями.

Турция задумала заменить российский газ поставками из США

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что Франция будет продвигать санкции в отношении российского энергетического сектора, так как страна не зависит от газа из РФ. По словам французского лидера, его стране «не нужен» российский газ - «нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из РФ во Францию». Он также выступил за введение санкций против других ископаемых энергоресурсов из России.

Рынки,Эммануэль Макрон,
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