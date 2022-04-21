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37 минут назад

Reuters: Киев намерен перераспределить газ с «Северного потока — 1»

Лера Букина

Киев лоббируют среди европейских союзников сокращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 1». Власти хотят заместить их поставками через свою ГТС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Reuters: Киев намерен перераспределить газ с «Севпотока — 1»
Фото: ReutersReuters

Как отмечают собеседники агентства, это позволит Киеву усилить свою переговорную позицию с Москвой. Также благодаря транзиту газа через территорию Украины страна бы получала больше транзитных сборов, «необходимых для обороны».

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — сообщила Reuters директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

В конце марта глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, несмотря на специальную военную операцию, транзит газа через украинскую территорию будет осуществляться до тех пор, пока это будет возможно технически.

Оператор «Северного потока – 2» объявил о банкротстве

Накануне, 20 апреля, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что холдинг продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

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