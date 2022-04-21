Reuters: Киев намерен перераспределить газ с «Севпотока — 1»

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — сообщила Reuters директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.