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56 минут назад

Во Франции назвали валюту, которая выиграет от украинского кризиса

Лера Букина

Кризис на Украине приведет к отказу мира от гегемонии доллара. Это повлечет за собой укрепление позиций юаня на международной арене, заявил в интервью газете Le Monde французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта.

Кризис на Украине укрепит позиции китайского юаня
Фото: ReutersReuters

Он отметил сокращение в 2001-2021 годах доли доллара в мировых валютных резервах (с 70 до 59%). По словам эксперта, пока доля юаня в международных резервах еще ограничена, однако она быстрыми темпами растет в связи с попыткой многих стран, в частности, Азии, уйти из зоны влияния Запада. В этой связи ситуация вокруг Украины должна будет ускорить «восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения», считает Аглиетта.

Экономист отметил, что Китаю уже удалось добиться определенного преимущества в финансовой сфере. Он указал на то, что страна открыла свободное хождение цифрового юаня на своей территории и начала его выводить на международный уровень.

Экономист предупредил ЕС об угрозе краха евро

ФРС США ориентируется на финансовые потребности не всего мира, а исключительно своей страны, подчеркнул Аглиетта.

«Запад не может диктовать миру, какой должна быть демократия. А создание финансовой системы на основе сотрудничества подразумевает принятие этой разницы между подходами и установление диалога культур. Без этого будет невозможно не только избежать валютного хаоса, но и решать главные проблемы планеты, начиная с климатических изменений», — указал экономист.

Ранее заместитель главы минфина США Уолли Адейемо выразил опасения за будущее американской валюты в условиях санкций, введенных против России. Он надеется на то, что сохранить позиции доллара смогут сила экономики государства и ликвидность данной валюты.

Рынки,Казначейство США,ФРС,ЕС,
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