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25 минут назад

Криптобиржа Binance ограничит доступ российских пользователей

Национальная Служба Новостей

Криптовалютная биржа Binance ограничит доступ пользователей из России. Об этом сообщает РБК.

Криптобиржа Binance ограничит в правах клиентов из России
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, российские клиенты, имеющие активы общей стоимостью выше €10 тысяч, смогут использовать площадку только для вывода средств. Такие учетные записи переведут в режим, не позволяющий торговать на бирже или вносить дополнительные средства на счета.

При этом Binance не планирует прекращать работу в РФ, однако криптобиржа готова поддержать антироссийские санкции по требованию международного сообщества.

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