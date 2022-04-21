Крупнейшая криптобиржа ограничит доступ для россиян

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничит доступ к сервисам россиянам и пользователям, которые проживают в России, имеющим активы общей стоимостью более €10 тыс., сообщается на сайте площадки.

Фото: Reuters Reuters

"Все учетные записи Binance российских граждан или лиц, проживающих в России, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс., будут ограничены. Пользователи смогут использовать только функцию вывода средств до дальнейшего уведомления", - отмечается в сообщении.

Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будут ограничены возможности ввода средств и торговли, уточняют в Binance.