Франция допустила введение эмбарго на газ и нефть из России

Введение эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти не исключено. Об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France Info, передает РИА Новости.
«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно», - подчеркнул он.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявила, что не согласна с введением эмбарго на поставки газа и нефти из России, поскольку данная мера нанесет вред французам. Также Ле Пен отметила, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.
19 апреля, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж убеждает европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. Тогда же госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон подчеркнул, что Евросоюз в ближайшем будущем намерен ужесточить рестрикции против РФ. Он отметил, что санкции коснутся энергоносителей из РФ, в частности, нефти.
20 апреля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что к концу этого года Германия полностью откажется от покупки нефти у России.