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1 час назад

Франция оценила возможность введения ЕС эмбарго на газ из России

Лера Букина

Введение эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти не исключено. Об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France Info, передает РИА Новости.

Франция допустила введение эмбарго на газ и нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявила, что не согласна с введением эмбарго на поставки газа и нефти из России, поскольку данная мера нанесет вред французам. Также Ле Пен отметила, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.

Германия отказалась платить за газ в рублях

19 апреля, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж убеждает европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. Тогда же госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон подчеркнул, что Евросоюз в ближайшем будущем намерен ужесточить рестрикции против РФ. Он отметил, что санкции коснутся энергоносителей из РФ, в частности, нефти.

20 апреля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что к концу этого года Германия полностью откажется от покупки нефти у России.

Рынки,Анналена Бербок,ЕС,
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