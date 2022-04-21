Франция допустила введение эмбарго на газ и нефть из России

Введение эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти не исключено. Об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France Info, передает РИА Новости.

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«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявила, что не согласна с введением эмбарго на поставки газа и нефти из России, поскольку данная мера нанесет вред французам. Также Ле Пен отметила, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.

19 апреля, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж убеждает европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. Тогда же госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон подчеркнул, что Евросоюз в ближайшем будущем намерен ужесточить рестрикции против РФ. Он отметил, что санкции коснутся энергоносителей из РФ, в частности, нефти.