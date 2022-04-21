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1 час назад

Рубль укрепился к доллару

Деловая газета "Взгляд"

Евро в начале валютных торгов на Московской бирже растет по сравнению с закрытием предыдущей сессии, доллар – незначительно падает.

По данным на 10.08 курс доллара падал на 0,1% – до 76,4 руб., курс евро рос до 82,43 руб. (+0,65%), передает ТАСС.

На открытии торгов доллар рос на 33,75 коп. – до 76,75 руб., евро – на 10,25 коп., до 82 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в четверг демонстрирует рост ведущих индексов.

Брокер прокомментировал динамику курса рубля

Индекс Мосбиржи растет на 0,3%, до 2337,68 пункта. Индекс РТС поднимается до 966,55 пункта (+0,64%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.03.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2334,97 пункта (+0,18%). Долларовый индекс РТС рос на 0,23% – до 962,63 пункта.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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