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50 минут назад

В Италии раскрыли сроки отказа от российского газа

Вероника Полынина

Италия сможет стать полностью независимой от российского газа через полтора года. Об этом заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани, передает РИА «Новости».

В Италии раскрыли сроки отказа от российского газа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В начале марта Чинголани предполагал, что на полный отказ от российского топлива стране потребуется 24-30 месяцев. Спустя полтора месяца его прогнозы сократились до 18 месяцев.

В интервью La Stampa министр заявил, что Италия имеет преимущество перед другими странами, поскольку у нее есть пять газопроводов, по которым можно наладить поставки с юга и востока.

«Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром. На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и мы рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели», - сказал Роберто Чинголани.

Он также заявил, что перед страной стоит задача заместить 29 млрд кубометров газа из РФ за счет новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах.

Европейская страна отказалась от нефти из России

По его словам, ко второй половине 2023 года Италия сможет добиться «почти полной независимости» от российского топлива.

Ранее в апреле премьер-министр Италии Марио Драги побывал с визитом в Алжире, в ходе которого крупнейшие нефтегазовые компании двух стран заключили соглашение об увеличении поставок газа на 9 млрд кубометров в год.

Рынки,Марио Драги,
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