Французская компания Engie решила обдумать вопрос оплаты газа в рублях

Французский энергетический гигант Engie пока не принял решения по поводу расчетов за газ в рублях. Об этом заявил руководитель компании Жан-Пьер Кламадье газете Figaro, передает «Прайм».

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«На текущий день этот вопрос не решен. "Газпром" выразил готовность изменить условия расчетов по нашим поставкам… Ничто не обязывает нас платить в рублях. В любом случае у нас нет причин брать на себя валютный риск или нарушать баланс контракта», — подчеркнул он.

Кламадье также отметил, что Engie удастся обойтись без российского газа, на который приходится 20% ее поставок.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях будут восприняты как обход антироссийских санкций.