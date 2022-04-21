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44 минуты назад

Курс евро опустился до 80 рублей

Лера Букина

Рубль демонстрирует укрепление к европейской валюте, которая опустилась ниже психологической отметки. Евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 80 рублей, что является минимумом с 8 апреля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 12.56 мск опустился на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро - на 1,5 рубля, до 80,4 рубля. Минутами ранее курс евро падал до 80 рублей ровно.

8 апреля курсы иностранных валют упали до двухлетних минимумов. Доллар в моменте опускался до 72 рублей, евро — до 78 рублей, впервые с июня 2020 года. По мнению экспертов, рубль укрепился благодаря жесткому валютному контролю со стороны регулятора.

С 18 апреля у российских банков появилась возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, с 11 апреля отменили комиссию в размере 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов.

Ранее директор Института нового общества экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту АиФ.ru сообщил, что курс американской валюты может вернуться к уровню в 60 рублей. Однако некоторые эксперты прогнозируют постепенное повышение доллара к 90-100 рублям к концу 2022 года.

Рынки,Видео,Василий Колташов,Московская биржа,
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