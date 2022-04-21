Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
48 минут назад

Россиянам назвали опасности ограничений на криптобирже Binance

Лера Букина

Россиянам следует в срочном порядке выводить деньги с криптобиржи Binance и других, связанных с Евросоюзом. Об этом в разговоре с «360» заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, комментируя ограничения площадки для пользователей из России, чьи активы превышают €10 тысяч.

Россиянам назвали опасности ограничений на криптобирже Binance
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению эксперта, после этого и другие биржи с филиалам в ЕС начнут менять правила.

«Другие введут точно такие же правила, потому что такие нормы ввела Еврокомиссия относительно регулирования криптоактивов. Это тоже часть санкционного пакета Европы. А поскольку любая криптобиржа имеет либо филиалы в Европе или сотрудничает с какими-то крупными европейскими клиентами, она эти нормы будет соблюдать. Соответственно, с любых бирж, лицензированных Евросоюзом, нужно выводить деньги любым гражданам России», — подчеркнул Голубовский.

Он обратил внимание на что, Binance пока только требует вывести активы, однако потом может их полностью заморозить. Можно рассмотреть менее крупные площадки, однако в них больше рисков, заявил Голубовский.

Ранее криптобиржа Binance приняла решение ввести ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь у россиян с крупными криптоактивами будет возможность только выводить средства со счета, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.

Рынки,Дмитрий Голубовский,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители