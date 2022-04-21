Россиянам назвали опасности ограничений на криптобирже Binance

Россиянам следует в срочном порядке выводить деньги с криптобиржи Binance и других, связанных с Евросоюзом. Об этом в разговоре с «360» заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, комментируя ограничения площадки для пользователей из России, чьи активы превышают €10 тысяч.

По мнению эксперта, после этого и другие биржи с филиалам в ЕС начнут менять правила.

«Другие введут точно такие же правила, потому что такие нормы ввела Еврокомиссия относительно регулирования криптоактивов. Это тоже часть санкционного пакета Европы. А поскольку любая криптобиржа имеет либо филиалы в Европе или сотрудничает с какими-то крупными европейскими клиентами, она эти нормы будет соблюдать. Соответственно, с любых бирж, лицензированных Евросоюзом, нужно выводить деньги любым гражданам России», — подчеркнул Голубовский.

Он обратил внимание на что, Binance пока только требует вывести активы, однако потом может их полностью заморозить. Можно рассмотреть менее крупные площадки, однако в них больше рисков, заявил Голубовский.