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1 час назад

ФРГ заплатит рекордные суммы за нефть и газ из России в 2022 году

Свободная прессаиещё 3

Власти Германии в нынешнем году заплатят рекордные суммы за российские газ и нефть, пишет в четверг, 21 апреля, местное издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

ФРГ заплатит рекордные суммы за нефть и газ из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году ФРГ заплатила за российскую нефть 11,4 млрд евро, по итогам 2022 года эта сумма может увеличиться почти на три миллиарда. Газ и его производные обойдутся Германии в цену, почти в два раза превышающую прошлогоднюю. В прошлом году Берлин потратил на голубое топливо из России 8,8 млрд, в этом цена возрастет до 17,6 млрд евро.

Кроме того, согласно исследованию немецких аналитиков, ФРГ также заплатит за российский уголь сумму порядка двух миллиардов евро, пишет РИА Новости.

Германия и другие западные страны столкнулись с резким повышением цен на энергоносители после введения новых пакетов антироссийских санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на это, в Европе и США продолжают во всеуслышание говорить о намерении вводить эмбарго на поставки российских газа и нефти.

Так, в среду, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен как можно скорее отказаться от импорта газа из России.

Рынки,Цена на нефть,Анналена Бербок,
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