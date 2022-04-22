ФРГ заплатит рекордные суммы за нефть и газ из России

Власти Германии в нынешнем году заплатят рекордные суммы за российские газ и нефть, пишет в четверг, 21 апреля, местное издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

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В прошлом году ФРГ заплатила за российскую нефть 11,4 млрд евро, по итогам 2022 года эта сумма может увеличиться почти на три миллиарда. Газ и его производные обойдутся Германии в цену, почти в два раза превышающую прошлогоднюю. В прошлом году Берлин потратил на голубое топливо из России 8,8 млрд, в этом цена возрастет до 17,6 млрд евро.

Кроме того, согласно исследованию немецких аналитиков, ФРГ также заплатит за российский уголь сумму порядка двух миллиардов евро, пишет РИА Новости.

Германия и другие западные страны столкнулись с резким повышением цен на энергоносители после введения новых пакетов антироссийских санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на это, в Европе и США продолжают во всеуслышание говорить о намерении вводить эмбарго на поставки российских газа и нефти.