ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

Народный банк Китая ( центробанк ) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По статистике центробанка, это минимальное значение курса с 13 октября 2021 года. Амплитуда однодневной корректировки курса стала максимальной с 9 марта этого года.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте и в течение 2021 года находился на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.