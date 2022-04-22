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1 час назад

Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

ТАСС

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода
Фото: ReutersReuters

По статистике центробанка, это минимальное значение курса с 13 октября 2021 года. Амплитуда однодневной корректировки курса стала максимальной с 9 марта этого года.

Согласно докладу Госсовета КНР, опубликованному 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган), в текущем году Китай будет поддерживать курс национальной валюты на "рациональном и сбалансированном уровне".

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте и в течение 2021 года находился на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

Рынки,Банк России,Госсовет КНР,
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