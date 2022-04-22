Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

У европейских компаний будет возможность оплачивать российский газ в рублях в случае соблюдения некоторых условий. Об этом говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам Евросоюза .

«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», - сообщается в материале агентства Reuters.

Еврокомиссия отметила, что компании ЕС смогут обходить требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая при этом введенные санкции, если они будут платить в евро или долларах, которые после этого конвертируются в рубли.