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1 час назад

Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера

Lenta.ru

Представители стран «Большой семерки» (G7) покинули заседание комитета по развитию Всемирного банка (ВБ) в тот момент, когда на нем начал выступление делегат от России. Об этом сообщает Reuters.

Представители G7 покинули заседание ВБ из-за российского спикера
Фото: EPAEPA

Отмечается, что среди ушедших из-за российского спикера — представители США, Японии и Германии. Заседание комитета по развитию проходит в Вашингтоне.

20 апреля подобным образом во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне поступили министр финансов США, председатель Центробанка ЕС, а также представители Канады и Украины.

При этом сообщалось, что глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки остался в зале во время выступления Антона Силуанова.

Страны «Большой семерки» ранее также пообещали сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине.

Рынки,Сюнъити Судзуки,Антон Силуанов,Минфин России,ЕЦБ,Всемирный Банк,
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