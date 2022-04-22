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1 час назад

Россиянам назвали возможный курс рубля без вмешательства Центробанка

Секрет Фирмы

Укрепление рубля вызвано искусственными мерами, и без валютных ограничений со стороны Банка России доллар мог бы стоить 180 рублей. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на стратега Wells Fargo Securities Брендана МакКенну.

Россиянам назвали возможный курс рубля без вмешательства Центробанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за последний месяц рубль подорожал на 71%, превратившись из одной из худших в одну из лучших валют мира.

По словам аналитиков, укрепление рубля объясняется высокими ценами на нефть и мерами Центробанка, установившего жёсткий контроль за движением капитала. Регулятор также предписал экспортёрам конвертировать почти все (80%. — Прим. «Секрета») свои валютные доходы в российские деньги.

При этом инвесторы продолжают не доверять впечатляющему укреплению рубля, считая, что происходящее на Украине наносит ущерб российской экономике.

Спрогнозирован курс рубля до 1 мая

Кроме того, по их мнению, Россия всё ближе приближается к первому дефолту по внешнему долгу за столетие. Впрочем, российские эксперты уже отмечали, что подобное событие никак не повлияет на жизнь обычного россиянина.

По прогнозам главы отдела операций на российском фондовом рынке в Freedom Finance Георгия Ващенко, к маю курс доллара вырастет до 90 рублей. По его словам, российский ЦБ уже начал смягчать некоторые меры контроля, а с приближением тёплых весенних и летних месяцев ещё и спрос на энергоносители из России пойдёт на спад.

Ранее «Секрет» писал , что США не поверили в укрепление национальной валюты РФ и обвинили российские власти в «искусственном накачивании рубля». Сейчас отечественная валюта торгуется на уровне 76,5 рубля за доллар. В марте курс доллара пробивал отметку в 121 рубль.

Рынки,Георгий Ващенко,Банк России,
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