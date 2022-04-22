Россиянам назвали возможный курс рубля без вмешательства Центробанка

Укрепление рубля вызвано искусственными мерами, и без валютных ограничений со стороны Банка России доллар мог бы стоить 180 рублей. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на стратега Wells Fargo Securities Брендана МакКенну.

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По его словам, за последний месяц рубль подорожал на 71%, превратившись из одной из худших в одну из лучших валют мира.

По словам аналитиков, укрепление рубля объясняется высокими ценами на нефть и мерами Центробанка, установившего жёсткий контроль за движением капитала. Регулятор также предписал экспортёрам конвертировать почти все (80%. — Прим. «Секрета») свои валютные доходы в российские деньги.

При этом инвесторы продолжают не доверять впечатляющему укреплению рубля, считая, что происходящее на Украине наносит ущерб российской экономике.

Кроме того, по их мнению, Россия всё ближе приближается к первому дефолту по внешнему долгу за столетие. Впрочем, российские эксперты уже отмечали, что подобное событие никак не повлияет на жизнь обычного россиянина.

По прогнозам главы отдела операций на российском фондовом рынке в Freedom Finance Георгия Ващенко, к маю курс доллара вырастет до 90 рублей. По его словам, российский ЦБ уже начал смягчать некоторые меры контроля, а с приближением тёплых весенних и летних месяцев ещё и спрос на энергоносители из России пойдёт на спад.