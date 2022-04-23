Японские СМИ: иена оказалась слабее рубля

Публицист из Японии Дзюн Ямада в статье для Yahoo News Japan высказал мнение, что японская иена оказалась слабее российского рубля, хотя против России и были введены беспрецедентные санкции.

Фото: Reuters Reuters

В частности, Ямада отмечает, что иена стремительно обесценивается. Так, 12 апреля курс упал до 129 иен за доллар, тогда как еще 1 марта он составлял 114 иен. Такого резкого снижения не было никогда, и, констатировал автор, пока отсутствуют признаки улучшения ситуации.

При этом Дзюн Ямада считает, что, если Банк Японии продолжит смягчать монетарную политику, это может вызвать дальнейшее падение иены. Он также отмечает влияние на курс валют экономической силы, основанной на ресурсах и продуктах питания. С этой точки зрения, по мнению Ямады, иена явно стоит меньше рубля.

Публицист также подчеркнул, что санкции против России работают не очень эффективно и есть вероятность, что мир может начать отходить от доллара. Если это произойдет, падение иены уже нельзя будет игнорировать, констатировал Ямада.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал "Российской газете" каким будет курс рубля в мае. По его мнению, с учетом сохраняющейся сильной поддержки со стороны экспортеров и дисбаланса между спросом и предложением, не стоит ожидать резкого ослабления рубля. В моменте на тонком рынке курс доллара способен повторно вернуться к уровню 71 рубля, курс евро - к отметке 77 рублей.