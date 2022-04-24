В «Газпроме» заявили о росте заявок на газ для Европы

Официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что специалисты компании отметили рост заявок на голубое топливо. В настоящее время они составляют 51,7 млн куб. м. Транзит со стороны РФ по-прежнему осуществляется штатно, без каких-либо сбоев, сообщает ТАСС.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 51,7 млн куб. м на 24 апреля», - сказал Сергей Куприянов.

Он подчеркнул, что максимальный объем заявок достигал 109,6 млн куб. м в начале марта.

Отмечается, что в субботу, 23 апреля, от европейских потребителей поступили запросы на 48,6 млн куб. м, что намного ниже поставок по долгосрочным контрактам на транзит газа через территорию Украины (около 109,5 млн куб. м в сутки).

Это связано с тем, что в последнее время страны ЕС снизили закупки газа у РФ на фоне роста ветрогенерации, улучшения погодных условий в регионе.