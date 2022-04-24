Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

NYT назвала водород альтернативой российскому газу для Европы

Газета.Ru

Для снижения зависимости от российского газа Европе придется применять новые экологически чистые технологии, делая ставку на водород. Об этом пишет The New York Times.

В долгосрочной перспективе важно, сможет ли Запад снизить зависимость не только от российского экспорта, но и от ископаемого топлива в целом. Для этого компаниям и инвесторам придется идти на риск и применять новые экологически чистые технологии, в частности, перейти на водородное топливо, отметило издание.

Для того, чтобы ситуация с уходом от топливной зависимости изменилась, многим понадобится соответствующий сигнал от правительства. Например, сейчас Евросоюз стал предоставлять инвесторам больше возможностей для вложений в новые экологические технологии.

В ЕС нашли альтернативу российскому газу

NYT также сообщила, что объявлять о смелых планах по отказу от топлива из России легко. Однако Европа уже не только заявляет об отказе, но и вкладывает большие средства на изменение инфраструктуры и научные исследования.

Ранее в воскресенье глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что отказ от российского газа приведет к параличу немецкой экономики. Он пояснил, что российский газ не только отапливает дома жителей Германии, но и обеспечивает работу немецких предприятий тяжелой промышленности и машиностроения.

Рынки,Видео,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители