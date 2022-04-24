Для снижения зависимости от российского газа Европе придется применять новые экологически чистые технологии, делая ставку на водород. Об этом пишет The New York Times.

В долгосрочной перспективе важно, сможет ли Запад снизить зависимость не только от российского экспорта, но и от ископаемого топлива в целом. Для этого компаниям и инвесторам придется идти на риск и применять новые экологически чистые технологии, в частности, перейти на водородное топливо, отметило издание.

Для того, чтобы ситуация с уходом от топливной зависимости изменилась, многим понадобится соответствующий сигнал от правительства. Например, сейчас Евросоюз стал предоставлять инвесторам больше возможностей для вложений в новые экологические технологии.

NYT также сообщила, что объявлять о смелых планах по отказу от топлива из России легко. Однако Европа уже не только заявляет об отказе, но и вкладывает большие средства на изменение инфраструктуры и научные исследования.