Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
50 минут назад

Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России

News.ru

Американская биржа Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте Saxo Bank.

Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России
Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look PressJohn Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Nasdaq — одна из крупнейших в мире бирж, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Является одной из основных фондовых бирж США.

The Wall Street Journal ранее сообщил, что 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) приостановили торги акциями российских компаний.

Ранее криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.

Рынки,Saxo Bank,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители