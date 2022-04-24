Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России

Американская биржа Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте Saxo Bank.
Nasdaq — одна из крупнейших в мире бирж, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Является одной из основных фондовых бирж США.
The Wall Street Journal ранее сообщил, что 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) приостановили торги акциями российских компаний.
Ранее криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.