Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России

Ранее криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.