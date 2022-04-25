Курс евро в ходе торгов Мосбирже опустился до 77 рублей, следует из данных площадки. Это произошло впервые с июня 2020 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 12.18 мск падал на 2,48 рубля, до 72,97 рубля, евро — на 3,07 рубля, до 77,08 рубля. Минутами ранее евро опускался ровно до 77 рублей.

Сегодня, 25 апреля, Банк России объявил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Это, как указывается, необходимо для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ. Курсы евро и юаня по отношению к рублю будут также рассчитываться на основании средневзвешенных курсов, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.