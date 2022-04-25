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25 минут назад

Евро рухнул до 77 рублей

Лера Букина

Курс евро в ходе торгов Мосбирже опустился до 77 рублей, следует из данных площадки. Это произошло впервые с июня 2020 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 12.18 мск падал на 2,48 рубля, до 72,97 рубля, евро — на 3,07 рубля, до 77,08 рубля. Минутами ранее евро опускался ровно до 77 рублей.

Сегодня, 25 апреля, Банк России объявил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Это, как указывается, необходимо для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ. Курсы евро и юаня по отношению к рублю будут также рассчитываться на основании средневзвешенных курсов, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.

ЦБ изменил порядок расчета курса доллара

Российская валюта в пятницу, 22 апреля, снизилась к доллару и почти не изменилась к евро. За неделю она выросла к обеим валютам. На 19.00 мск (к закрытию торгов) рубль поднялся на 66,5 рубля, до 75,45 рубля, евро упал на 5 копеек, до 80,15 рубля. За рабочую неделю доллар упал в цене на 4,55 рубля, евро - на 5,2 рубля.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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