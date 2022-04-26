Цены на нефть выросли в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% после трех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.16 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16%, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,94%, до 99,48 доллара, передает РИА «Новости».

За предыдущие три торговые сессии суммарно нефть марки Brent подешевела на 5,7%, марки WTI – на 5%.

Такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырье в Китае – крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.