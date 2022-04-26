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37 минут назад

Эксперты раскрыли прибыльные направления для инвестиций

Лера Букина

Сразу несколько важных событий должны произойти в начале мая на финансовых рынках. При этом в настоящее время целесообразно инвестировать денежные средства для получения дохода. Life разбирался, как можно приумножить сбережения.

Эксперты раскрыли прибыльные направления для инвестиций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главным событием для всего мирового фондового рынка является ожидаемое повышение ставки со стороны ФРС. Так, по словам, основателя Video Inside Александра Мамичева, регулятор, вероятно на ближайшем заседании 4 мая поднимет ее на 0,5–0,75%. Он не исключает, что в течение года ФРС будет повышать ставку постоянно. Это приведет к снижению бумаг даже популярного у инвесторов технологического сектора и мировых гигантов ИТ-индустрии. Мамичев отметил, что в России ситуация другая. Так, он указал на то, что ограничения последних месяцев значительно уменьшили возможности инвесторов, в этой связи нужно делать весьма сложный выбор. В частности, можно купить бумаги крупнейших добывающих компаний с доминирующей долей на мировом рынке, указал эксперт. Однако он подчеркнул, что их финансовые показатели в этом году могут не впечатлить.

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В период высокой инфляции следует создать диверсифицированный портфель, рассчитанный на долгосрочную перспективу, отметил старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов. Сейчас делать краткосрочную ставку на один определенный сектор не стоит, считает он.

«Диверсификация инвестиций по разным фондам, классам активов, географическим регионам и секторам может помочь снизить риск. Ключевые секторы для инвестирования — это энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию. Мы также считаем, что 2022 год станет тем самым "одним годом из пяти", когда акции стоимости вырвутся в лидеры», — указал Баянов.

Сейчас инвесторам следует уйти в защитные активы (акции золотодобывающих компаний или физическое золото, а также в бумаги сектора АПК и продуктового ретейла), считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

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Мамичев называет перспективными ОФЗ со средними сроками погашения (три-пять лет). В корпоративном секторе, как отметил он, следует рассмотреть бумаги компаний, поставляющих ресурсы в сфере ЖКХ. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает облигации простым способом защитить средства от инфляции. В настоящее время можно получать доходность в 12%. Также можно найти бумаги, которые продаются за 80–85% от номинала, указал эксперт.

В нынешний период все еще актуальны вклады в банках, где достаточно высокие ставки, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Это связано с тем, что инвесторы уходят из рисковых активов, сохраняется обязательство для экспортеров продавать не менее 80% валютной выручки, а также остается сложная геополитическая обстановка», — подчеркнул эксперт.

Рынки,Николай Переславский,Федор Сидоров,Владислав Антонов,ФРС,
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