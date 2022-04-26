Назван способ давления Европы на российскую нефть

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничить доходы России от продажи нефти в том числе через установление верхнего предела цен. Такую меру в качестве способа усиления давления на Москву назвал источник Financial Times.

Он подчеркнул, что для борьбы с импортом российских углеводородов может быть выбрано и другое решение, но не привел информации относительно остальных вариантов.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее отмечал, что в новый пакет санкций могут включить ограничения на импорт российской нефти, это должна быть «некоторая форма нефтяного эмбарго». Никаких подробностей еврочиновник не привел, уточнив только, что принимаемые меры должны существенно ударить по доходам Москвы и нанести минимальный ущерб Европе.

Полный запрет на импорт российской нефти представляется не слишком реальным шагом, так как четверть всего импорта нефти Евросоюз получает из России, а зависимость региона привозного сырья составляет 95 процентов. В 2021 году, по оценкам Всемирного банка, страны Евросоюза купили 124 миллиона тонн российской нефти — более половины российского экспорта.