России предрекли рост доходов от экспорта нефти в апреле

В апреле темпы международных поставок российской нефти являются рекордными, и доходы от экспорта с большой долей вероятности значительно превысят показатели за аналогичный период в прошлые годы. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на выводы экспертов из американского Института международных финансов (IIF), передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сравнение [с данными за апрель прошлого года] показывает, что поставки идут рекордными темпами <...>, а это <...> означает, что доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят [доходы] за тот же месяц в прошлые годы», - указано в отчете.

Видео дня

Отмечается, что нынешнее положительное сальдо операций России, вероятно, продолжит значительно расти.

«Санкции ЕС в отношении угля вряд ли это изменят, учитывая то, что экспорт угля играет незначительную роль в сравнении с нефтью и газом. <...> Нынешний режим санкций, таким образом, реорганизует накопление иностранных активов, а не останавливает его. Только санкции против всех российских банков, что равносильно энергетическому эмбарго, позволили бы этого достичь», - подчеркивается в документе.

Как указано в нем, это не означает, что санкции Запада «не работают».

Foreign Policy, ссылаясь на мнение экспертов, отмечает, что антироссийские санкции «могут сработать в долгосрочной перспективе», однако некоторые страны, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои усилия», закупая российские энергоресурсы.

«Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она меркнет по сравнению с платежами, которые они осуществляют России за нефть и газ», - подчеркнул бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман.

Он обратил внимание на то, что Россия зарабатывает не менее миллиарда долларов в день от продажи нефти и газа, а «львиная доля приходится на Европу».