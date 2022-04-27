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2 часа назад

ФСИН заставит осуждённых айтишников работать на бизнес

Секрет Фирмыиещё 1

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) захотели привлечь осуждённых айтишников к удалённой работе на бизнес. Об этом ТАСС рассказал замглавы ФСИН Александр Хабаров.

ФСИН заставит осуждённых айтишников работать на бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что эта инициатива пошла снизу — от некоторых предпринимателей из российских регионов. Ранее стало известно, что власти обдумывают меры поддержки, которые привлекут IT-специалистов в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

По словам Хабарова, айтишников в России не так много, поэтому ФСИН может не привлекать осуждённых специалистов к другим исправительным работам. Вместо этого им позволят трудиться на коммерческие компании.

Чиновник подчеркнул, что пока речь идёт только о тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах. Он объяснил, что такая форма наказания подразумевает исправительные работы в любой сфере, в том числе информационных технологий.

По закону осуждённые в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, но удалёнка позволит айтишникам трудиться для компаний в других субъектах РФ.

Ранее «Секрет» писал , что военная операция РФ на Украине обострила кадровый голод в IT-сфере. Россия нуждается ещё как минимум в 1 млн айтишников. Самая большая нехватка наблюдается в ОПК. Сейчас чиновники обдумывают новые меры поддержки для сотрудников IT-отрасли, которые привлекут новых работников и в оборонку.

Рынки,Экономика России,Александр Хабаров,ФСИН,
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