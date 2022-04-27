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2 часа назад

Прекратившая работу в России Visa оценила свои убытки

Lenta.ruиещё 6

Платежная система Visa, в марте прекратившая работу в России, оценила свои убытки в 60 миллионов долларов. Об этом сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.

Прекратившая работу в России Visa оценила свои убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в документе.

Также указывается, что на поддержку сотрудников в России компания потратила 25 миллионов долларов.

За весь 2021 год и первую финансовую половину 2022 году выручка платежной системы от бизнеса в России составила лишь 4 процента от всей консолидированной чистой выручки.

При этом чистая прибыль компании за второй квартал составила 3,6 миллиарда долларов, она увеличилась на 21 процент. Помимо убытков из-за ситуации на Украине, Visa потеряла $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и 40 миллионов долларов из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

С начала марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Из-за этого пользователи карт не могут расплачиваться ими за границей. До этого такая мера была предпринята в отношении банков, находящихся под санкциями.

Рынки,Visa,
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