Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников

После майских праздников курс может ослабеть до 80-82 рублей за доллар. Все будет зависеть от решения Банка России по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля. Такой прогноз дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин .

Как отметил инвестстратег, «излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления».

Он напомнил, что курсы валют определяются совокупностью условий, среди которых геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске. Так, улучшение ситуации на Украине повлечет за собой смягчение новых валютных ограничений, за чем последует ослабление рубля. В то же время если Центробанк уменьшит ставку до 15 процентов, а Федрезерв повысит ее на половину процентного пункта в начале мае, то рубль также ослабнет по отношению к доллару.