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1 час назад

Цены на нефть выросли в ожидании сокращения поставок

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть поднимаются в среду утром на фоне того, как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть выросли в ожидании сокращения поставок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 104,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 101,85 доллара, передает РИА «Новости».

Ожидания сокращения поставок вызвали новости о прекращении поставок газа из России в отдельные страны Европы – Болгарию и Польшу – из-за отказа платить рублями.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит газета Wall Street Journal, сказал, что цены на нефть «получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС».

«И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту», – заключил он.

Ранее Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.

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