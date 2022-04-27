Заявка на реверс газа по «Ямал — Европе» из ФРГ в Польшу возросла в пять раз

Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в среду увеличилась в 5 раз. Это следует из данных немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, передает РИА Новости.

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Отмечается, что на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 миллиона кубометров в час. Днем ранее она находилась на отметке в 237 тысяч кубометров.

Газопровод «Ямал-Европа» - один из основных, но балансирующих для «Газпрома» маршрутов. Он используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Однако пока он остается невостребованным компанией. С 7 апреля он функционирует в режиме реверса.