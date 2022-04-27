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31 минуту назад

Заявка на реверс газа по «Ямал — Европе» из ФРГ в Польшу возросла в пять раз

Лера Букина

Заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в среду увеличилась в 5 раз. Это следует из данных немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, передает РИА Новости.

Заявка на реверс газа по «Ямал — Европе» из ФРГ в Польшу возросла в пять раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 миллиона кубометров в час. Днем ранее она находилась на отметке в 237 тысяч кубометров.

Газопровод «Ямал-Европа» - один из основных, но балансирующих для «Газпрома» маршрутов. Он используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Однако пока он остается невостребованным компанией. С 7 апреля он функционирует в режиме реверса.

Сегодня, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что поставки российского газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG полностью приостановлены в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Рынки,Газпром,
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