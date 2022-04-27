Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже росла на 21% и поднималась выше $1350 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1374 за тысячу кубометров, или €125 за мегаватт-час. После этого стоимость газа опустилась ниже $1250.

«Газпром» предупредил, что при несанкционированном отборе Болгарией и Польшей газа из транзитных объёмов сократит поставки для транзита на этот объём.

«Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом сообщили в компании.

«„Газпром“ полностью остановил поставки газа компаниям „Булгаргаз“ (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале.

В «Газпроме» напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены о приостановке поставок газа с 27 апреля, пока энергоносители не будут оплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

Компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Болгарии, распространенном во вторник.

"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", - говорится в заявлении министерства.

"После проведенного анализа со стороны государственной компании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства по оплате газе.

Отмечается, что Минэнерго, БЭХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем. В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено.

Официальный представитель правительства Лена Бориславова сообщила телеканалу bTV о том, что риска для энергобезопасности страны нет. "Риска для энергетической безопасности страны нет, мы были давно готовы к подобному сценарию, премьер-министр уведомлен о происходящем", - сообщила она.

Ожидается, что в среду ситуацию с прекращением поставок газа в Болгарию прокомментирует министр энергетики Александар Николов.

Власти Польши не намерены соглашаться на требование российской стороны об оплате газа из РФ в рублях. Об этом заявил во вторник представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Мы не заплатим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия об оплате за газ в рублях.

"Рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы", - добавил он.



"В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа, - указал Наимский. - Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок".

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. Контрагентам предлагается открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата российского газа, поставленного с 1 апреля. Сроки платежей за апрельский газ могут варьироваться в разных контрактах, но в целом период оплаты начинается в середине апреля.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций. Агентство уточняет, что одна из возможных схем оплаты предусматривает открытие счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания-получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплаты за российский газ.

На прошлой неделе премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши, принимая решение об оплате российского газа в рублях, будут ориентироваться на позицию Еврокомиссии.

Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

«Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях газовый контракт с "Газпромом" должен был истечь в декабре этого года» — объявил он об отказе.

Наимский пообещал, что в стране не будет дефицита топлива.

«Если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма», — пояснил представитель правительства.

Польша будет обеспечена газом за счет собственной добычи и с помощью поставок газа с других направлений, отметил Наимский. Он допустил, что Польша теперь станет платить больше за газ. Страна покупала в России около девяти миллиардов кубометров газа в год, это менее половины потребления страны.

В ходе ближайшего саммита ЕС Польша выступит с инициативой ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России, передает ТАСС слова польского министра климата и окружающей среды Анны Москвы.

Варшава, как она утверждает, готова отказаться от энергоносителей из России. При этом Москва признала, что не все страны могут быть готовы к этому, но польская сторона призывает их пересмотреть свою политику и эту готовность.

По ее словам, на новом саммите Польша предложит ввести своеобразное российское ETS — механизм в ЕС, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа.

Сайт правительства Польши

«Мы хотим повысить амбиции, хотим мобилизации стран к скорейшему уходу от российских энергоносителей», — отметила польский министр.

При этом она уточнила, что этот проект пока не доработан до конца. По ее словам, уход от российских энергоносителей должен быть осознанным, координированным, интегрированным и отражающимся в индексах процессом.

Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.

По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».

Депутаты Госдумы поддерживают решение приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за него в рублях. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так же спикер предложил поступать и в отношении других недружественных стран.

По мнению Володина, решение о приостановке поставок газа Болгарии и Польше является правильным, депутаты Госдумы поддерживают его. Он подчеркнул, что у этих стран была возможность воспользоваться предложением президента Владимира Путина об оплате природного газа за рубли. Механизм для этого был определен, однако они не захотели этого делать, уточнил спикер Госдумы.

«Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — заявил Володин.

Польша и Болгария думают, что смогут обойтись без поставок природного газа из России, при этом Варшава надеется на реверс из Германии, сырьё из Норвегии, также на терминал СПГ, заявил NEWS.ru глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Однако он отметил, что у Софии такой возможности нет. Он не исключил, что Болгария попытается «перехитрить Россию» и получать топливо из Турции. Эксперт подчеркнул, что Польша зависит от поставок от РФ примерно на 50%, при этом Болгария получает от РФ до 77% всего природного газа.

Польша попытается получить реверс от ФРГ, если Берлин согласится продать, надеется на терминал СПГ и сырьё из Норвегии к концу года, но риски огромные. Болгары полностью зависят от поставок из РФ, они думают, что смогут как-то РФ перехитрить и из Турции получать газ. На этот счёт пока много иллюзий, но ближе к началу нового отопительного сезона они начнут приземляться на землю и, вполне возможно, мы увидим возвращение этих стран и начало оплаты по предложенной Москвой схеме [в рублях], — заявил Пикин.

По его словам, Варшава и София рискуют не успеть создать резервы для нового отопительного сезона, если лишние месяцы не будут получать газ из России, а без запасов «пережить зиму» очень тяжело.

На дворе весна, впереди лето, но вопрос в другом — как пережить зиму без резервов? Если они вернутся и начнут платить в рублях, то им всё равно будет очень тяжело. Поэтому надо понимать, как они проработают ближайшие месяц-два. Если у них ничего не получится, то придётся возвращаться, — отметил Пикин.

Эксперт напомнил, что Польша «всё равно» собиралась с 2023 года отказаться от закупок газа у РФ, но «не ожидали, что Россия возьмёт и перекроет поставки».

Власти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции RMF представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"В Гданьске мы поставим плавучий газопорт", - сказал он, уточнив, что эта инфраструктура сможет дать Польше дополнительные 6 млрд кубометров газа.



"Мы уже к этому готовимся. Это вопрос строительства в Гданьске определенной инфраструктуры", - отметил Наимский.

По его словам, реализация этого проекта начнется сегодня и будет продолжаться около четырех лет.

"Планируется 2027 год. Мы хотим ускорить до 2025 года", - сказал он.

"Мы сможем доставить в Польшу столько газа, сколько нам будет нужно в 2030 году", - добавил Наимский, подчеркнув, что у страны еще останется газ, который она сможет предложить соседям.

Согласно прогнозам, к 2030 году спрос на газ в Польше повысится с текущих 20 млрд кубометров до 30-32 млрд кубометров.

США находятся в диалоге со странами Европы, включая Германию, в вопросе отказа от закупок российского газа, однако при этом признают за союзниками право самостоятельно принимать подобные решения. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

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«Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент [США Джо Байден], конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — сказала она.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают введение эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не Евросоюза.